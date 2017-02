Yellen (FED): rialzi dei tassi saranno graduali

Marco Berton 14 febbraio 2017 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve statunitense, Janet Yellen, nel corso dell'odierno incontro a Capitol Hill ha sottolineato come i rialzi dei tassi di interesse nel corso del 2017 da parte della banca centrale americana saranno graduali. "Considereremo nuovi rialzi dei tassi nei prossimi meeting" ha sottolineato il presidente precisando che i cambiamenti nella politica fiscale potranno aver conseguenze sull'outlook generale. "E' troppo presto per valutare gli impatti dei cambiamenti di politica economica", ha detto la Yellen che ha sottolineato l'importanza delle politiche fiscali per migliorare crescita e produttività del Paese.