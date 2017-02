Yellen (FED): non è saggio attendere troppo per il prossimo rialzo dei tassi

Marco Berton 14 febbraio 2017 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

"Aspettare troppo per il prossimo rialzo dei tassi Usa potrebbe non essere saggio". Questa la dichiarazione rilasciata dal presidente della Fed, Janet Yellen, che ha sottolineato come la crescita economica e l'inflazione stiano continuando ad espandersi in maniera sostanziale.