Wall Street futures in lieve miglioramento dopo dato inflazione. Salari fermi, tassi Treasuries rallentano

Laura Naka Antonelli 13 marzo 2018 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, i futures sui listini Usa accelerano lievemente al rialzo, mentre i rendimenti dei Treasuries rallentano.I tassi a 10 anni oscillano attorno al 2,866%, quelli a due anni al 2,262%, e quelli a 30 anni al 3,129%; i futures sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,3%, a 7.160, quelli sul Dow Jones +0,4%, a 25.315, quelli sullo S&P 500 fanno +0,4% a 2.795.Il dato ha mostrato come la componente dei salari aggiustata sulla base dell'inflazione sia rimasta piatta a febbraio.In generale, l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% come da attese, così come anche la componente core.