Wall Street: futures Usa in rialzo dopo pausa festiva

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street dopo la pausa festiva di ieri. A circa un'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 salgono entrambi dello 0,76% mentre il future sul Nasdaq guadagna lo 0,89%. A sostenere gli scambi la possibilità di trovare un compromesso sui dazi per le auto, che potrebbe allentare le tensioni commerciali internazionali. Il quotidiano tedesco Handelsblatt ha riportato che l'ambasciatore Usa in Germania ha riferito ai dirigenti dei produttori di auto tedeschi che gli Stati Uniti sono pronti a trovare un compromesso per evitare l'applicazione dei dazi doganali all'industria. Dal fronte macro intanto è giunto il sondaggio Adp sull'occupazione, che a giugno ha mostrato un saldo delle buste paga in calo a +177mila, deludendo le attese.