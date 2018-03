Usa: vendite al dettaglio in calo dello 0,1% a febbraio. Giù per il terzo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio, le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono scese dello 0,1%, facendo decisamente peggio rispetto al +0,3% atteso dal consensus.Escludendo le componenti di auto e benzina, il trend è stato di un rialzo dello 0,3%, come da attese.Il dato di gennaio è stato rivisto al rialzo dal -0,3% al -0,1%: ma con febbraio, le vendite al dettaglio scendono per il terzo mese consecutivo, per la prima volta tra l'altro dall'aprile del 2012.