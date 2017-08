Usa, tonfo beni durevoli: -6,8% a luglio, peggio delle attese

Laura Naka Antonelli 25 agosto 2017 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio gli ordini di beni durevoli sono scesi del 6,8%, dopo il +6,4% del mese precedente e peggio della flessione del 6% attesa dal consensus.Esclusi gli ordinativi aventi per oggetto di beni capitali del settore non difesa - parametro attentamente osservato per fare il punto della situazione dei piani di investimento delle aziende - il dato ha segnato il mese scorso un rialzo dello 0,4% .