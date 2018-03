Usa: scivola dato nuovi cantieri, -7% a febbraio. Futures ingessati a Wall Street

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio, il dato che monitora l'avvio dei nuovi cantieri è scivolato del 7%, a 1,24 milioni di unità. In forte calo anche i permessi per le costruzioni, scivolati del 5,7% a 1,3 milioni.Poco mossi i futures sugli indici principali di Wall Street. I contratti sul Nasdaq 100 sono invariati a 7.048, quelli sul Dow Jones fermi a 24.900, quelli sullo S&P 500 in rialzo dello 0,1% a 2.754 punti.