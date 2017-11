Usa: produttività in rialzo +3% in terzo trimestre, record in tre anni

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2017 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

La produttività delle aziende e dei lavoratori Usa è salita del 3% nel terzo trimestre, più del +2,9% atteso dal consensus. Si tratta del ritmo di crescita più forte in tre anni. Le aziende hanno aumentato la produzione, per andare incontro alla crescita della domanda e per prepararsi alla stagione dello shopping natalizio.Alert tuttavia dal fronte manifatturiero, che ha assistito a un crollo della produttività del 5%, il più forte dal 2009, scontando molto probabilmente l'effetto del passaggio degli uragani.