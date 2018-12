Usa: indice Empire State manifatturiero in forte calo delude le attese a dicembre

Alessandra Caparello 17 dicembre 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Inforte calo a dicembre l’indice manifatturiero Empire State of New York - l'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York - che si attesta a quota 10,90 punti dai 23,30 della precedente rilevazione e contro le attese degli analisti che avevano stimato 20,10 punti.