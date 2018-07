Usa: in crescita vendite abitazioni in corso, +0,9% a giugno

Alessandra Caparello 30 luglio 2018 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Crescono nel mese di giugno le vendite di abitazioni in corso negli USA che passano a +0,9% contro +0,2% atteso dal consensus. Si tratta del primo rialzo in tre mesi.Lo rende noto l’Association of Realtors. Le vendite, tuttavia, sono state inferiori del 2,5% rispetto a giugno 2017