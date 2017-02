Usa: in arrivo nuove indicazioni da ‘falco’ dalle minutes della Federal Reserve (analisti)

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Dalla diffusione delle minute arriveranno nuove indicazioni su un prossimo incremento dei tassi da parte della Federal Reserve. È quanto rileva Lee Hardman, analista per il mercato valutario di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ.



“La diffusione dei verbali dell’ultima riunione del FOMC è destinata a fornire ai mercati un altro segnale di un nuovo incremento dei tassi da parte della Fed nei meeting di marzo o maggio”, rileva Hardman.



“Ci attendiamo che dalle minutes emergano indicazioni più da ‘falco’ rispetto al comunicato” diffuso al termine dell’ultima riunione del board. Dal comunicato si comprende come la Fed “sia più fiduciosa su un ritorno dell’inflazione in direzione dei target”.