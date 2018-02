Usa: fiducia dei consumatori meglio delle stime

alessandro chiatto 2 febbraio 2018 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Cala la fiducia dei consumatori americani a fine gennaio, ma meno del previsto. Secondo quanto riportato dall'Università del Michigan, il dato finale sulla fiducia dei consumatori si è attestato a 95,7 punti, in ribasso dai 95,9 punti di fine dicembre e sopra le stime per 95 punti. Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni correnti dell'economia, invece, si è attestato a 110,5 punti, in discesa dai 113,8 punti della fine di dicembre. Quello che misura la fiducia sulle condizioni future ha raggiunto quota 86,3 punti, in aumento dagli 84,3 della lettura precedente. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno si sono attestate al 2,7%, come alla fine del 2017, e quelle a cinque anni sono rimaste ferme al 2,5%.