Usa: calano richieste mutui settimanali

Alessandra Caparello 18 luglio 2018 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

In calo nella settimana conclusa il 13 luglio le richieste di mutui settimanali in Usa, che registrano una flessione del 2,5% rispetto al +2,5% di una settimana fa.Il dato è stato reso noto dalla MBA, Mortgage Bankers Associations, che ha precisato come i tassi sui mutui trentennali sono cresciuti al 4,77% dopo il 4,76% di sette giorni fa.