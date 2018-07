Usa: Pil, attenzione alle distorsioni (analisti)

Luca Fiore 27 luglio 2018 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

In chiusura di ottava, il dato più importante della giornata è rappresentato dalla pubblicazione delle indicazioni preliminari relative la crescita statunitense del secondo trimestre. Stando al consenso il dato è visto in aumento dal 2% precedente al 4,2 per cento trimestrale (dato annualizzato).Viraj Patel, analista di ING, rileva che il dato potrebbe essere distorto dalla debolezza registrata nei primi tre mesi dell’anno, dall’andamento del commercio a seguito dell’entrata in vigore delle tariffe e da un alto livello di scorte.“Inoltre, il dato trimestrale non è da confondere con quello annuo – nel 2018 la crescita del Pil Usa è vista al 2,8-3 per cento (e potrebbe essere più bassa, se Trump dovesse scegliere un inasprimento della guerra commerciale)-“.