USA: sussidi in calo a luglio, livelli più bassi da 50 anni

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

In calo nella prima settimana di luglio le richieste di sussidi alla disoccupazione in USA che scendono di 18mila, quotandosi a 214mila contro il precedente 232 mila e il consensus di 225mila.Il dato si attesta ai livelli più bassi in quasi 50 anni. Cala anche il numero di persone che già percepiscono sussidi di disoccupazione sceso di 3.000 unità, attestandosi così a 1,74 milioni.