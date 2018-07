USA: scorte aziendali oltre le attese a maggio

Alessandra Caparello 16 luglio 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

In crescita in linea con le attese le scorte aziendali in Usa a maggio. Secondo quanto rende noto il Dipartimento del Commercio americano il dato registra un rialzo dello 0,4% arrivando a quota 1936,9 miliardi.In crescita anche le scorte nel settore manifatturiero salite dello 0,4% su base mensile.