USA: oltre le attese le scorte all'ingrosso a maggio

11 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

In crescita oltre le attese le scorte all’ingrosso in Usa che toccano a maggio un +0,6% contro +0,5% delle stime.Lo rende noto il Bureau of Census statunitense secondo cui si è registrata a maggio una crescita dello 0,6% a 633,5 miliardi di dollari rispetto alla variazione +0,5% di aprile ed attesa dagli analisti.Su base annua invece si segnala una crescita del 5,9%. Anche le vendite sono salite nel medesimo periodo toccando +0,6% su base mensile arrivando a quota 509 miliardi di dollari.