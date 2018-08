USA: indice ISM servizi delude le attese, in calo a 55,7 punti

Ve lo ricordate Forrest Gump? Per certi versi è stata una storia che è poi diventata quantomai realistica. Una "specie di società di frutta" che gli permette di risolvere i problemi

L’estate italiana del 2018 è stata caratterizzata da un evento in particolare. Cosa? Trump? Il caldo torrido? L’eclisse di luna? Si, tutto vero ma a prendere banco è stato senza

3.8.2018 09:46 - redazione-borse-itborse-it

Il Ftse Mib rischia di disegnare un'altra candela nera. Ma per ora i supporti tengono

Avvio difficile ma non compromettente per il Ftse Mib che dopo qualche incertezza cerca di assestarsi in area 21.400. Nonostante le due brutte candele nere delle ultime sedute l'indice