Stati Uniti: vendite in corso abitazioni in leggero aumento a novembre

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti le vendite in corso di abitazioni sono salite a novembre dello 0,2% rispetto a ottobre, quando erano balzate in avanti del 3,5%. Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un ribasso delle vendite dello 0,4 per cento.