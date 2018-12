Stati Uniti: sondaggio Adp, +179mila posti di lavoro a novembre, sotto le attese

Valeria Panigada 6 dicembre 2018 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Lastima elaborata dalla società Adp sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense si è attestata a +179mila a novembre, in rallentamento rispetto alle +225mila di ottobre (dato rivisto da +227mila). Gli analisti si attendevano un dato pari a +196mila. Si tratta del primo riscontro sul mercato del lavoro Usa in vista dei dati su disoccupazione e non farm payrolls che verranno comunicati domani.