Stati Uniti: sondaggio Adp, +177mila posti di lavoro a giugno

5 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

Primi riscontri dal mercato del lavoro statunitense per il mese di giugno, in attesa dei dati in uscita domani. La stima elaborata dalla società Adp sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense si è attestata a giugno a +177mila dalle +189mila di maggio (dato rivisto da +178mila unità). I mercati si attendevano un dato pari a +190mila.