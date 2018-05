Stati Uniti: reddito e spesa personali accelerano ad aprile

Valeria Panigada 31 maggio 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti il reddito delle famiglie ha evidenziato ad aprile un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente, accelerando dal precedente +0,2%. In accelerazione anche le spese personali, salite dello 0,6% su base mensile contro il +0,5% di marzo. Gli analisti si aspettavano redditi personali in rialzo dello 0,3% e spese in progresso dlelo 0,4 per cento.