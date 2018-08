Stati Uniti: nuove richieste settimanali sussidi si riducono ancora a 210mila

Valeria Panigada 23 agosto 2018 - 14:33

Nella settimana al 18 agosto le nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono state pari a 210mila unità, in calo rispetto alla settimana precedente, quando erano state pari a 212mila unità. Si tratta del terzo calo consecutivo. Il consensus era per richieste in aumento a 215mila unità.