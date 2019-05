Stati Uniti: non-farm payrolls in aumento oltre le attese ad aprile

Le trimestrali che escono, i dati macro che sorprendono anche in positivo. Ma questo rally dei mercati proprio non vede la fine. Cerchiamo di evitare le banalità e, anzi,

3.5.2019 14:30 - mazzalai

CHINA POWELL: FINE DI UNA ILLUSIONE!

Ieri qualcuno non ha afferrato il messaggio, la Fed, almeno per ora, non sta valutando i tagli dei tassi, non è preoccupata per la crescita e non vede l'inflazione