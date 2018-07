Stati Uniti: l’indice di fiducia IBD/TIPP sale più delle stime a luglio

Luca Fiore 3 luglio 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Nel mese corrente l’indice statunitense che misura la fiducia dei consumatori IBD/TIPP (Investor's Business Daily e TechnoMetrica Institute of Policy and Politics) è salito del 4,6% a 56,4 punti (consenso 54,2). Valori sopra quota 50 punti segnalano ottimismo, sotto questa soglia è invece il pessimismo a prevalere. Con luglio, salgono a 22 i mesi consecutivi in cui l’indice si è attestato in territorio positivo.