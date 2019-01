Stati Uniti: inflazione scesa all'1,9% annuo a novembre, come da attese

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione negli Stati Uniti si è attestata a novembre all'1,9% su base annua, in calo rispetto al 2,2% precedente. Il calo era atteso dal mercato e centra le attese degli analisti. Si tratta del livello più basso dall'agosto 2017. Ieri il numero uno della Fed Jerome Powell ha confermato quanto già emerso dalle minute, ovvero la necessità di monitorare i dati economici e la possibilità di procedere in modo più graduale nel rialzo dei tassi. Powell ha detto che la banca centrale americana può essere paziente, in quanto l'inflazione "è bassa e sotto controllo".