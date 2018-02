Stati Uniti: fiducia dei consumatori balza sui massimi a 14 anni a febbraio (preliminare)

Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Balzo inaspettato della fiducia dei consumatori americani. A febbraio l’indice sulla fiducia dei consumatori Usa elaborato dall’Università del Michigan relativo si è attestato a 99,9 punti, in deciso rialzo rispetto ai 95,7 punti di gennaio e sui massimi degli ultimi 14 anni. Gli analisti si aspettavano addirittura un calo a 95,4 punti. Si tratta della lettura preliminare.L’indice mira a rappresentare con attendibilità la tendenza della spesa per consumi negli Usa. Si tratta del dato più tempestivo per valutare le condizioni dei consumatori e un suo aumento indica che saranno più propensi a spendere nel futuro.