Stati Uniti: fiducia consumatori in deciso calo a giungo, deluse le attese

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Calo maggiore del previsto per la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Secondo la lettura preliminare elaborata dall'università del Michigan, la fiducia dei consumatori statunitensi si è attestata a giugno a 94 punti, in decisa flessione rispetto ai 97,1 punti di maggio e sotto le aspettative degli analisti pari a 97 punti. Si tratta del livello più basso da novembre, mese delle elezioni in Usa.