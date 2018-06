Stati Uniti: fiducia consumatori (finale) di giugno rivisto al ribasso a 98,2 punti

Anche per il sottoscritto arriva il momento di una pausa. E' stato un periodo molto complesso, tanti cambiamenti e anche tanti imprevisti, che mi hanno procurato non poche tensioni. Tiriamo il

Oggi, 10:00 - mazzalai

DEUTSCHE BANK: L'INIZIO DELLA FINE!

Come sempre nessuna novità per i lettori di Icebergfinanza, loro sanno che Deutsche Bank non ha alcuna speranza, alla fine verrà nazionalizzata, lo dicono i suoi bilanci, lo dice