Stati Uniti: consumi personali in decisa accelerazione nel secondo trimestre

Consumi personali in forte accelerazione nel secondo trimestre 2018 per gli Stati Uniti. Nella stima preliminare il dato ha mostrato una crescita del 4% dal precedente +0,5% (dato rivisto da +0,9%). Il mercato si attendeva un dato in rialzo del 3 per cento.