Stati Uniti: Pil delude, ma nel 2018 consumi e investimenti avranno sponda riforma fiscale

Titta Ferraro 26 gennaio 2018 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Cresce meno del previsto l'economia Usa nell'ultimo scorcio del 2017, ma le aspettative per il nuovo anno rimangono molto solide. "Il +2,6% del PIL non è all'altezza delle aspettative - commenta Marvin Loh, senior strategist Market Strategist di BNY Mellon - ma i risultati sono ancora positivi per le aspettative 2018. La spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese rimangono forti e potrebbero ottenere un ulteriore rafforzamento con la sponda della riforma fiscale".Il Pil degli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2017 è salito del 2,6% su base annualizzata rispetto al +3% del consensus. Hanno invece sorpreso positivamente gli ordini di beni durevoli, che a dicembre sono saliti del 2,9%.