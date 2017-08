Stati Uniti: PCE “core” in linea con le stime a giugno

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

L’indice dei prezzi statunitensi PCE (Personal Consumption Expenditures) a giugno, su base mensile, ha segnato una variazione nulla in versione completa e un +0,1% “core” (al netto di prodotti alimentari ed energetici).Il dato “depurato” è in linea con le stime. Su base annua i due indici hanno segnato un +1,4 e un +1,5 per cento.