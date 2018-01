Stati Uniti: Ism non manifatturiero sceso a dicembre a 55,9 punti, deluse le aspettative

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti l'indice Ism non manifatturiero, conosciuto anche come indice dei servizi, si posizionato a dicembre a 55,9 punti, in deciso calo rispetto ai 57,4 punti di novembre. Il calo era inatteso dal mercato. Gli analisti infatti avevano previsto un leggero aumento a 57,6 punti.