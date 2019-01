Stati Uniti: Ism non manifatturiero delude attese a dicembre

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Cala e delude le attese l'indice Ism non manifatturiero di dicembre Negli Stati Uniti. Il dato è scivolato a quota 57,6 punti contro i 60,7 della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un dato pari a 58,5 punti. Gli ordini di fabbrica, attesi per oggi, non sono stati invece comunicati a causa dello shutdown.