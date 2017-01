Stati Uniti: +42% annuo per l’indice dei tagli alla forza lavoro

Vi sentite spesso vittime di un sistema? Percepite come un senso di soffocamento legato ad una mancanza di libertà? Vi sembra di essere “l’ultima ruota del carro”, di contare

Analisi Grafica Indici con un approfondimento per Euro Stoxx 50 Altri video qui Google Plus qui Sito Web

Oggi, 09:20 - mazzalai

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI: PRONTI ALLA STRAMBATA DEL SECOLO!

Ieri mattina un carissimo amico mi manda l'articolo apparso in home page sul Sole 24 Ore... Nel 2017 ci sarà la fine della discesa per i rendimenti dei bond Ovviamente non