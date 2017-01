Stati Uniti: +1,6% mensile per l’indice pending home sales a dicembre

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 16:06

MILANO

Nel mese di dicembre l'indice statunitense che misura le vendite di case in corso (pending home sales) ha registrato un incremento dell’1,6% mensile (-2,5% a novembre). L’indicatore è elaborato dalla National Association of Realtors. Il dato è in linea con le stime.