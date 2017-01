Stati Uniti: -12% per l'indice MBA richieste mutui

Luca Fiore 4 gennaio 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana al 30 dicembre l'indice che misura le nuove richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti ha

evidenziato un -12%. Il dato è elaborato dalla Mortgage Bankers Association.



“Le richieste di mutui in genere tendono a scendere nel corso delle vacanze”, ha detto Michael Fratantoni, chief economist della MBA. “Tuttavia, quest’anno, con i tassi sui mutui in ascesa ai massimi da oltre due anni, le richieste totali sono scese più di quanto il rallentamento legato alle festività possa far pensare”.