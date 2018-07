Stati Uniti: +0,4% m/m per spesa edilizia di maggio, deluse attese

Daniela La Cava 2 luglio 2018 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti la spesa per edilizia ha mostrato a maggio una crescita mensile dello 0,4%, in rallentamento rispetto al +0,9% della passata lettura (dato rivisto da +1,8%). Gli analisti pronosticavano un rialzo dello 0,5 per cento.