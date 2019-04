Philly Fed: delude le attese l'indice manifatturiero ad aprile

Alessandra Caparello 18 aprile 2019 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Sotto le stime l’indice Philly Fed che misura il settore manifatturiero del distretto Fed di Philadelphia. Ad aprile il dato segna +8,5 punti contro +11,0 attesi e +13,7 non rivisti di marzo.Il dato mostra un rallentamento più lento del previsto per l’attività manifatturiera del distretto. Si ricorda che la soglia zero per tale indice indica il limite tra espansione e contrazione dell’attività.