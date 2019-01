Mercati: sotto la lente trattative commerciali Usa-Cina, ma anche Brexit

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 08:40

La seconda settimana di gennaio parte sotto il segno delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e dalla riapertura del Parlamento inglese, dove si tornerà a discutere di Brexit. Per il gli strategist di Mps Capital Services, occhi puntati anche su alcuni dati macro negli Stati Uniti dove l’attenzione sarà rivolta all’ISM non manifatturiero, che è previsto discendere lievemente, e all’inflazione attesa in rallentamento.Sul fronte Banche centrali, saranno pubblicati anche i verbali relativi all’ultima riunione della Federal Reserve e della Banca centrale europea. In agenda anche il meeting della Banca centrale canadese che potrebbe aumentare i tassi di 25 punti base al 2 per cento.