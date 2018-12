Valeria Panigada 6 dicembre 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Agenda macro fitta di appuntamenti. Soprattutto con gli Stati Uniti, che recupera la pubblicazione dei dati di ieri sospesi per il lutto nazionale per la morte di George Bush senior. In programma quindi il sondaggio ADP sugli occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro in uscita domani. E poi la bilancia commerciale, gli ordini di beni durevoli e l'indice Ism non manifatturiero. Nel dettaglio:08:00 medio GER Ordini industria14:15 medio USA ADP Variazione occupati14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Costo unitario del lavoro14:30 basso USA Produttività non agricola16:00 alto USA Ordini del settore manifatturiero16:00 medio USA Ordini di beni durevoli16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero17:00 medio USA Scorte di petrolio (crude).