Market mover: l'agenda di venerdì 4 gennaio

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Occhi puntati oggi sui dati del mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, gli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) e la variazione dei salari negli Stati Uniti relativi al mese di dicembre. Nell'Eurozona, attenzione al dato sull'inflazione. Ma è lunga la lista dei dati in calendario oggi, tra cui l'indice Pmi servizi delle principali economia della zona euro e il dato preliminare sull'inflazione in Italia.