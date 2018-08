Market mover: l'agenda di venerdì 3 agosto, focus su lavoro Usa

Daniela La Cava 3 agosto 2018 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli appuntamenti macro da monitorare oggi. Occhi puntati soprattutto sugli Stati Uniti: come ogni primo venerdì del mese, nel primo pomeriggio verranno comunicati i dati sul mercato del lavoro americano relativi al mese di luglio. Alle 14.30 ora italiana si attende il tasso di disoccupazione e le non farm payrolls (variazione salari non agricoli). Ma anche la mattinata sarà costellata da molti dati per l'Europa, tra cui il Pmi servizi in Germania, Francia, UK ed eurozona, ma a le vendite al dettaglio per Italia e zona euro.