Market Mover: l’agenda macro di venerdì 27 luglio

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli spunti in agenda oggi. Market mover di giornata la pubblicazione del Pil statunitense relativo al secondo trimestre dell'anno (si tratta della stima flash). Un dato che secondo le stime del mercato dovrebbe mostrare una netta accelerazione rispetto ai primi mesi del 2018. Sempre dagli Usa è atteso nel pomeriggio l'indice di fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan. In mattinata, dopo la pubblicazione del Pil francese, si guarda ai prezzi alla produzione in Italia e alla decisione della banca centrale russa sui tassi.