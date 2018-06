Market Mover: l'agenda di venerdì 15 giugno

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati di rilievo in uscita oggi in Europa e negli Stati Uniti. In mattinata per l'Italia l'aggiornamento dall'industria, con gli ordini e il fatturato, ma l'attenzione è rivolta soprattutto alla lettura finale dell'inflazione dell'area euro. I dati Eurostat dovrebbero confermare l'accelerazione dei prezzi nel mese di maggio a +1,9% annuo (+1,1% la componente core). Nel pomeriggio focus sulla produzione industriale Usa, attesa a +0,2% m/m a maggio, e sull'Indice di fiducia Università del Michigan. Nel dettaglio:10:00 ITA Ordini industriali10:00 ITA Fatturato11:00 UE Inflazione Eurozona11:00 UE Bilancia Commerciale12:30 RU Banca di Russia Annuncio Tassi14:30 USA Indice Empire State Manufacturing15:15 USA Produzione industriale16:00 USA Indice di fiducia Università del Michigan22:00 USA Flussi TIC netti totali.