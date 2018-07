Indice Philly Fed non manifatturiero in crescita a luglio

Alessandra Caparello 24 luglio 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Increscita l’indice Philly Fed non manifatturiero – l’indice relativo al distretto Fed di Philadelphia - che passa dai 39,1 punti precedenti ai 44,3 punti di luglio, rivelando come l'attività non manifatturiera ha continuato ad espandersi nel distretto.