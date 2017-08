Gilead acquista Kite Pharma per 11,9 miliardi di dollari

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

+28,86% nel pre-mercato di Wall Street per Kite Pharma dopo la notizia dell’acquisizione della società da parte di Gilead Sciences. GILD, in aumento dello 0,73% prima dell’avvio, sborserà 180 dollari per azione (premio del 29,4% sulla chiusura di KITE di venerdì) per un controvalore complessivo, “all-cash”, di 11,9 miliardi di dollari.