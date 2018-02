Federal Reserve: Kaplan, normalizzazione deve continuare ad essere “graduale e paziente”

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

L’incremento dei tassi statunitensi deve continuare in maniera “graduale e paziente”. È quanto ha detto Rob Kaplan, n.1 della Federal Reserve di Dallas. Nel 2018 l’istituto con sede a Washington dovrebbe mettere in campo 3 rialzi dei tassi anche se diversi economisti consigliano una strategia più aggressiva alla luce dei tagli fiscali messi in campo dall’amministrazione Trump e della crescita delle pressioni inflazionistiche.“Anche se la mia view sulla strategia sui tassi da seguire sarà impattata dallo sviluppo delle condizioni economiche nel corso dell’anno, continuo a ritenere che una rimozione graduale e paziente delle politiche accomodanti possa aumentare le probabilità di un prolungamento della fase di espansione dell’economia”.Questa sera, alle 20, la Fed diffonderà le minute dell’ultima riunione.