Federal Reserve: Bullard, meglio prendersi un periodo di pausa

Luca Fiore 30 giugno 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

La Fed dovrebbe mettere in pausa il processo di normalizzazione in attesa di novità da Washington. È quanto ha ribadito James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, nel corso di un’intervista concessa alla CNBC.Questo perché le indicazioni in arrivo dai dati macro non consentono un approccio da “falco”. ”La Fed si può permettere di attendere per vedere cosa scaturisce dalla situazione politica” visto che alcune misure promesse dal Presidente Trump “potrebbero spingere la crescita ma devono passare al vaglio del Congresso”.Facendo riferimento al FOMC (Federal Open Market Committee), il braccio operativo della Banca centrale statunitense, Bullard ha rilevato che, alla luce dei dati finora arrivati, “il Comitato è stato troppo ‘falco’ negli ultimi 90 giorni”.