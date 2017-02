Fed: minutes, incertezza politiche fiscali potrebbe rallentare il processo di normalizzazione dei tassi

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 20:08

MILANO (Finanza.com)

Diversi membri sono a favore di un incremento dei tassi “in tempi abbastanza rapidi”. È quanto emerge dalla pubblicazione delle minute dell’ultima riunione del board della Federal Reserve.



Un impedimento è rappresentato dall’incertezza che caratterizza le politiche fiscali che saranno messe in campo dalla nuove amministrazione. A causa di questa indeterminatezza, la maggior parte dei membri del Federal Open Market Committee (FOMC) ritiene che potrebbe essere necessario temporeggiare in attesa di maggiori dettagli.



Per quanto riguarda le dimensioni del bilancio della Fed, attualmente pari a 4,5 mila miliardi di dollari, il board ha deciso di rinviare qualsiasi discussione ai prossimi meeting.